Aalst doet gouden zaak in 1/16e finales van CEV Cup

Lindemans Aalst (archief) neemt een goede optie op een plek in de 1/8e finales.

In de CEV Cup heeft Aalst er een vruchtbare avond op zitten: het versloeg in Israël Kfar Saba met 0-3 tijdens de heenmatch van de 1/16e finales. Morgen komt Antwerpen in actie.