Leider Roeselare blijft door de competitie denderen

Leider Roeselare heeft een makkelijke overwinning geboekt in de splinternieuwe zaal van Aalst. Het is nog steeds ongeslagen. Maaseik en Antwerpen maakten het wel spannend. Uiteindelijk won Antwerpen in vijf sets. Ook Haasrode-Leuven, Gent en Zoersel hadden een reden om te vieren.