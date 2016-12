Dec 28th the return in and against @CALLANTvolley for the 1/2 finals #BvBM. First match won by #NOLIKO_Maaseik, 3-1. pic.twitter.com/AOgDjo1SzF — NOLIKO Maaseik (@NOLIKO_Maaseik) 14 december 2016 23:08 ◀

Op weg naar finale Roeselare-Maaseik? Roeselare en Maaseik hebben allebei hun heenwedstrijd in de halve finales gewonnen. Roeselare ging met 3-0 winnen in Aalst (23-25, 21-25 en 21-25). Maaseik won in vier sets van Antwerpen: 3-1 (18-25, 25-21, 25-14 en 25-22). De terugwedstrijden staan op woensdag 28 december op het programma. 23:05 ◀

Halve finales heen terug Aalst Roeselare 0-3 Maaseik Antwerpen 3-1 23:05 ◀

Halve finales 23:05 ◀

Aalst klopt Zoersel in drie sets Aalst heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales. In de terugwedstrijd tegen Zoersel werd het 3-0: 25-19, 25-16, 25-16. 22:00 ◀

Roeselare is opnieuw te sterk voor Gent Gent heeft niet meer voor een verrassing kunnen zorgen in zijn terugwedstrijd bij Roeselare. De landskampioen won ook de terugmatch met 3-0 (25-14, 25-10, 25-13). 21:47 ◀

Maaseik op een drafje naar halve finales Maaseik heeft zich probleemloos bij de laatste vier geschaard. Het won na de heen- ook de terugwedstrijd tegen Haasrode-Leuven met duidelijke cijfers: 3-0. De setstanden: 25-11, 25-16 en 25-17. 21:45 ◀

Antwerpen naar halve finales Wevelgem heeft Antwerpen in de terugmatch niets meer in de weg kunnen leggen. Na de 0-3-zege in Wevelgem won de bekerwinnaar van 2014 in eigen huis met hetzelfde verschil: 3-0 (25-17, 25-18 en 25-18). 23:17 ◀

Kwartfinales heen terug Wevelgem Antwerpen 0-3 0-3 Zoersel Aalst 1-3 0-3 Gent Roeselare 0-3 0-3 Haasrode-Leuven Maaseik 0-3 0-3 23:16 ◀

Maaseik zonder problemen In het laatste heenduel van de kwartfinales heeft Maaseik een uitstekende uitgangspositie veroverd. Het won bij Haasrode-Leuven met 0-3: 15-25, 20-25 en 20-25. 23:15 ◀

Een eitje voor Roeselare Net als in de competitie, is Roeselare ook in de beker een maatje te sterk gebleken voor Gent. Het haalde de overwinning binnen in drie korte sets: 13-25, 15-25, 15-25. Over twee weken ontvangen ze de Gentenaren in eigen huis. 21:54 ◀

"Amateurs" pakken set tegen Aalst Aalst heeft een logische zege geboekt in Zoersel. De "amateurs" van Amigos konden de profs wel een set ontfutselen. De wedstrijd eindigde op 1-3. 22:21 ◀

Antwerp wint eerste duel van Wevelgem Antwerp heeft zonder veel problemen zijn heenmatch van de kwartfinales van de beker gewonnen tegen Wevelgem. Het werd 0-3. 23:32 ◀

Kwartfinales 23:31 ◀

Antwerpen bibbert In de achtste finales was er lange tijd een verrassing in de maak. Antwerpen leek te struikelen over Puurs, maar de bekerwinnaar van 2014 voorkwam de uitschakeling in de beslissende 5e set. 22:59 ◀

Exit Menen en Guibertin Ook de andere topploegen lieten zich niet in de luren leggen. Menen ging wel de boot in tegen Amigos Zoersel. Ook Guibertin verloor het duel der eersteklassers tegen Haasrode. 22:58 ◀

1/8e finales sets VC Zoersel Roeselare 0-3 21-25, 22-25, 14-25 Amigos Zoersel Menen 3-2 25-19, 29-27, 17-25, 25-27, 15-10 Booischot Aalst 0-3 11-25, 19-25, 19-25 Wevelgem Borgworm 3-2 24-26, 25-16, 25-23, 21-25, 15-9 Genk Gent 0-3 27-29, 24-26, 22-25 Puurs Antwerpen 2-3 25-21, 25-23, 21-25, 20-25, 12-15 Haasrode Guibertin 3-1 25-21, 25-19, 18-25, 25-21 Achel Maaseik 1-3 25-23, 14-25, 20-25, 23-25 22:51 ◀

De strijd kan losbarsten Vandaag staan de 1/8e finales in de beker op de kalender. De ploegen uit Liga A springen in de dans. Alle matchen zijn om 20.30u. Vorig jaar won Roeselare de finale van Antwerpen (zie artikel hierboven). 11:44 ◀