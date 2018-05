Hasselt-trainer: "Nu hebben we een stapje voor"

Bart Lenders, de coach van Bocholt, wil zaterdag focus bij zijn spelers zien. "Zaterdag moeten we vanaf het begin van de wedstrijd de juiste mentaliteit tonen. Begin deze week hebben we de koppen bij elkaar gestoken en besproken wat er mis was. De spelers beseften dat het vorige week absoluut niet goed was."

"Thuis kunnen we natuurlijk altijd iets meer. De steun van de fans is bijzonder groot. We hebben dit jaar thuis twee keer vlot gewonnen van Hasselt. Ik heb vertrouwen in mijn ploeg. We moeten twee keer een optimale prestatie leveren en dan zal die titel voor ons zijn."