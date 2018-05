Handbalbond kiest met Calbry opnieuw voor Franse bondscoach

Calbry speelde sinds 1992 voor Falaise, Duinkerke, Portland San Antonio (Spa), weer Duinkerke en Valenciennes. Van 2002 tot 2004 was hij ook international. Hij verzamelde 19 caps en was in 2002 lid van de Franse ploeg die het WK won.

Na zijn spelerscarrière ging hij als trainer en technisch coördinator van het opleidingscentrum van Duinkerke aan de slag. Sinds 2011 is hij assistent-trainer van Duinkerke, in 2013 nam hij daarbij ook de functie van sportief directeur op.

De eerste officiële wedstrijd van Calbry wordt de EK-kwalificatiematch eind oktober in en tegen Servië.