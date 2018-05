Truiense handbalvrouwen pakken na beker ook landstitel

VRT De vrouwen van Sint-Truiden vieren de landstitel. De vrouwen van Sint-Truiden vieren de landstitel.

De vrouwen van Sint-Truiden hebben zich voor eigen publiek tot landskampioen gekroond. In de tweede finalewedstrijd werd Hubo Initia Hasselt verslagen met 34-23. Na winst in de finale van de Beker van België eerder dit jaar pakt het team dus de dubbel. Voor Sint-Truiden is het de tweede titel op rij, de derde uit de clubgeschiedenis.