Kritische Wezet-coach moet zijn koffers pakken

Pedrag Dosen was aan zijn 5e seizoen toe met Wezet. Afgelopen zaterdag slaagde hij er niet in zijn team naar winst te loodsen in de finale van de beker. Na de nederlaag tegen Hasselt was hij voor de camera van Sporza erg hard voor zijn eigen team.

"Ik heb een zeer slecht Wezet gezien, met een arme keepersprestatie, een arme verdedigingsprestatie en in de aanval was het nog triester. We hadden nul kansen om te winnen. We maakten ongelooflijke veel technische fouten en hebben zeer slecht verdedigd", was de analyse van Dosen.

Enkele dagen na de verloren finale heeft Wezet besloten om de samenwerking met Dosen te beëindigen. "Hij heeft veel uit de groep gehaald, maar de veer is gebroken nu", zegt voorzitter Arthur Hogge bij La Dernière Heure.