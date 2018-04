"Ik geef Hasselt 0,001% kans om de bekerfinale handbal te winnen"

Sint-Truiden verloor nog geen enkele match dit seizoen, maar in een finale is alles mogelijk

"Zowel voor mezelf als voor de meeste speelsters is het de eerste keer dat ze de bekerfinale spelen. Ik heb ze deze week proberen te overtuigen dat een verrassing nooit uit te sluiten is.

"In de competitie hielden we 20 minuten stand tegen Sint-Truiden. Zaterdag moeten we dat 60 minuten proberen vol te houden."

In het Truiense kamp is het zelfvertrouwen torenhoog. "Alle respect voor Ryszard en zijn speelsters, maar ik geef ze 0,001% kans om zaterdag te winnen", zegt Jo Delpire, de trainer van Sint-Truiden.

"Wij gaan voluit voor de dubbel dit seizoen. We halen nog niet ons topniveau van in december, maar ik voel aan alles dat we er naartoe aan het groeien zijn."