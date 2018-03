Bocholt wint topper BeNe League-winnaar Achilles Bocholt is de strijd om de titel begonnen met een zege tegen Initia Hasselt. Na 60 minuten stond er een kloof van 3 punten op het scorebord (35-32). In de andere wedstrijd van Play-off I was het verschil een doelpunt groter. NeLo klopte Wezet met 33-29.

