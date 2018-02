De Wezet-spelers zijn blij met de overwinning. De Wezet-spelers zijn blij met de overwinning.

Handbalclub Wezet is uitgeschakeld in de 1/8e finales van de Challenge Cup. Het won de terugmatch tegen Turda uit Roemenië wel met 29-24, maar in de heenwedstrijd had Wezet met zware 44-24-cijfers verloren.