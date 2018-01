Thomas Cauwenberghs neemt afscheid van nationale handbalploeg

Zondag grepen de Red Wolves tegen Nederland naast de play-offs in de WK-voorrondes. Het werd ook meteen de laatste wedstrijd voor Thomas Cauwenberghs.

"Ik ben altijd bang geweest voor de match teveel", legt hij uit. "Ik wil vermijden dat ik denk dat ik nog goed ben, terwijl dat eigenlijk niet zo is."

"Ik lig nog een jaar onder contract bij de Franse club Sélestat. Mogelijk wordt het mijn laatste seizoen. Ik wil niet abrupt afscheid nemen van de sport, wel stapsgewijs."

In bijna 18 jaar speelde Cauwenberghs meer dan 70 interlands. "De wedstrijd in Luik tegen Frankrijk was mijn mooiste moment bij de Red Wolves" zegt hij. “Ik zat goed in de wedstrijd en was op de afspraak. Die match gaat nog vaak over de lippen."