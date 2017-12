Franse handbalvrouwen onttronen Noorwegen op het WK

Voor de Franse handbalvrouwen is het de tweede wereldtitel na een eerdere triomf in 2003. In 1999 en 2011 was Noorwegen nog de boeman van de Franse vrouwen in de WK-finale.

Frankrijk bevestigt op die manier zijn status als handbalnatie: 11 maanden geleden wonnen de mannen hun WK in Parijs. Ook zij klopten Noorwegen in de finale.