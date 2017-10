Handbalassistent: "Zie ons strijden met Nederland om eerste plaats in poule"

Jeroen De Beule ruilde onlangs Tongeren in voor Selestat. Daarmee is hij de 7e speler van de Red Wolves die prof wordt in Frankrijk. Ook in Duitsland zijn een aantal Belgen als prof aan de slag. "Stilaan begint een groot deel van de kern prof te worden en ik denk dat er nog kunnen volgen", vertelt hij. "Ik hoop dat een volgende generatie dat kan oppikken."

Betekent dat ook dat de ambities nu groter zijn dan in het verleden? "Ik weet niet of het feit dat we nu meer profs hebben iets verandert. We zitten nu in een poule met tegenstanders waar we de voorbije 5 jaar van gewonnen én verloren hebben. Misschien staan we daar nu iets stevigers in. Nederland heeft vooral jongeren opgeroepen. We zijn volgens mij van underdog naar favoriet overgegaan, omdat we profspelers hebben en omdat zij verjongd zijn."

"Ik denk niet dat de druk veel hoger ligt. We moesten onszelf sowieso die druk opleggen om eerste te worden, terwijl we vroeger mikten op de 3e plaats. We moeten eerste worden, dat moet duidelijk de ambitie worden."