Bocholt kon deze keer niet juichen. Bocholt kon deze keer niet juichen.

Handbalclub Bocholt is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde van de EHF Cup. De landskampioen verloor met 37-25 bij het Finse Cocks. In de heenmatch hadden de Limburgers met 40-35 aan het langste eind getrokken.