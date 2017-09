Het niveau is de voorbije jaren zichtbaar gestegen. Ik ga ervan uit dat die trend zich zal doorzetten. Hopelijk zakken er dan meer mensen af naar de sporthallen. Dat is nu soms toch een pijnpunt.

Het niveau is de voorbije jaren zichtbaar gestegen. Ik ga ervan uit dat die trend zich zal doorzetten. Hopelijk zakken er dan meer mensen af naar de sporthallen. Dat is nu soms toch een pijnpunt. Gio Antonioli, voorzitter BENE-League

We zijn titelverdediger en beseffen dat er veel ogen op ons gericht zijn. Dat zorgt voor wat druk. Bevestigen is moeilijk, maar de spelers zullen er wel alles aan doen om te presteren. Titelverdediger Bocholt

12 teams strijden voor titel Dit weekend start een nieuw seizoen van de BENE-League. Zes Belgische en zes Nederlandse teams nemen het tegen elkaar op. Na de 22 speeldagen in de reguliere competitie spelen de beste vier teams de Final Four. Bocholt is de uittredende kampioen.

