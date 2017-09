Bocholt bereikt op één been tweede ronde in de EHF Cup

Vandaag ging het een pak stroever. De motivatie en de concentratie waren minder in vergelijking met gisteren. Na een aarzelend begin zijn we dan toch in de match gekomen.

"Gisteren zaten we meteen goed in de wedstrijd", zegt Bart Lenders, coach van Achilles Bocholt. "Wij hebben offensief verdedigd en liepen snel uit tot 1-7. Dat zorgde bij hen voor de nodige frustraties. Toen was bij hen eigenlijk de veer al gebroken."

"We hebben in die eerste helft tegen een hoog tempo gespeeld en zo de kloof verder uitgediept. In de tweede helft heb ik goed gewisseld en de jongeren speelminuten in Europa gegund. Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling."

"De laatste 10 minuten van de eerste helft konden we ons spel spelen en die lijn hebben we nog even doorgetrokken tot halfweg de tweede helft. Ik ben bijzonder tevreden over ons spel, evenals met de kwalificatie voor de volgende ronde."