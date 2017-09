Handbalclub Bocholt won vorig seizoen in eigen land alle prijzen en wil zich ook in Europa in de kijker spelen. Tegen Tivat kon het op een uitstekende defensie en snelle aanvallers rekenen, goed voor een duidelijke 19-38-eindstand.

De terugmatch van morgen lijkt een formaliteit. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de 4e uit een kwalificatietoernooi voor de Champions League.