Handballers mogen zich op maken voor Derby der Lage Landen

"Zowel voor de sportieve staf als voor de spelers zijn het gekende tegenstanders, reageert Michel Kranzen, T2 van de Red Wolves. "Van alle drie de landen hebben we in het verleden al gewonnen maar we hebben ook al van elk land verloren."

"Het is een zeer interessante poule met sportieve mogelijkheden. Nederland is op papier de taaiste en moeilijkste tegenstander maar we mogen niemand onderschatten."

"Laat me zeggen dat het een haalbare poule is, maar dat we ervoor zullen moeten knokken. Een Derby van de Lage Landen met inzet lijkt me heerlijk en tegelijk ook onvoorspelbaar."