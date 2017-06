Handballers Qerimi en Antonissen nemen afscheid van België met trofee

Bocholt was met 3 trofeeën dé handbalclub van het voorbije seizoen, maar op het handbalgala viel toch enkel coach Bart Lenders in de prijzen. Arber Qerimi van Tongeren, dat de finale van de titelstrijd verloor, werd verkozen tot Speler van het Jaar.

"Voor mij is het een mooie afsluiter van het seizoen, al is het jammer dat we met Tongeren geen prijs konden pakken", zegt Qerimi, de aanvoerder van de Belgische nationale ploeg.

"Ik had niet gedacht dat ik zou winnen, omdat we niets gewonnen hebben. Maar de spelers hebben gestemd, dus..." Voor Qerimi is het een mooi afscheid van België, want volgend seizoen wordt hij prof in Frankrijk, bij Cesson-Rennes, de club van bondscoach Sylla.