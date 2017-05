Handbalvrouwen van HB Sint-Truiden vieren hun tweede titel

De vorige handbaltitel dateerde van 2006. De vorige handbaltitel dateerde van 2006.

HB Sint-Truiden is de nieuwe handbalkampioen bij de vrouwen. Ze wonnen na de heenmatch ook de terugmatch in de finale van de play-offs tegen Hasselt. Vorige week werd het 19-21, vandaag 23-16. Het is nog maar de tweede titel van Sint-Truiden, de vorige was in 2006.