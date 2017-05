We spelen een zeer verdienstelijke eerste helft, maar kunnen de kloof niet slaan. In de tweede helft verdedigden we niet compact genoeg, slikten wat makkelijke goals en liep Bocholt weg.

We spelen een zeer verdienstelijke eerste helft, maar kunnen de kloof niet slaan. In de tweede helft verdedigden we niet compact genoeg, slikten wat makkelijke goals en liep Bocholt weg. Tongeren-coach Maurice Canton

We begonnen slecht, maar we zijn rustig gebleven. In de tweede helft hebben we het verschil gemaakt. Dat was het plan en dat heeft mijn ploeg perfect uitgevoerd. Bij momenten was het niveau heel hoog: aanvallend waren ze zeer sterk, verdedigend gedisciplineerd. Bocholt-coach Bart Lenders

23:09