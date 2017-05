Bondscoach handbalploeg: "Jammer dat we het zo weggeven"

Woensdag verloor de nationale handbalploeg in eigen huis met 29-33 van Litouwen. Vanavond werd het 33-28 op verplaatsing.

"Jammer genoeg heb ik slechts twee speelhelften mijn team herkend. In de tweede helft scoorden we 17 goals. In onze thuiswedstrijd maakten we er 18 voor de rust", reageert bondscoach Sylla. "De twee andere speelhelften waren zeer slecht."

Na een kwartier stond het vanavond al 12-3 voor Litouwen. "Met onze overtaltechniek van 7 tegen 6 kunnen we beter", legt Sylla uit. "We slikken 5 of 6 tegengoals op een moment dat het doel leeg is. Op het einde is het verschil 5 doelpunten. Met deze speelstijl is het heel belangrijk om balverlies te vermijden."

"Dit is jammer, want we hebben hard gewerkt en na onze prestatie tegen Frankrijk hoopten we in de dubbele confrontatie met Litouwen op een goed resultaat. Het heeft niet mogen zijn. Het niveau in onze groep is hoog. We moeten hard blijven werken en blijven progressie maken."