Red Wolves vol zelfvertrouwen: "We hebben stap vooruitgezet"

Tongeren-speler Jeroen De Beule moest dinsdag nog enkele lessen geven voor hij aansloot op de training. Of De Beule in actie komt, is niet helemaal zeker. Hij sukkelt met een kleine blessure. "Bij Tongeren hoopten ze dat ik nee zou zeggen tegen de nationale ploeg om mij te sparen voor de play-offfinale. Maar ik wil er elke match 100 procent voor gaan."

"Litouwen is een directe concurrent voor de derde plaats, al mikken we stiekem ook op die tweede plaats. Ik hoop dat we met onze tactiek van 7 tegen 6 (België haalt bij een aanval zijn keeper van het veld ten koste van een veldspeler) voor een verrassing kunnen zorgen. Het is heel moeilijk om daar een antwoord op te vinden. Ik zou zelf niet weten hoe ik er tegen moet verdedigen."