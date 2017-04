Volg de bekerfinale handbal met livestream

Wezet begon bij de vrouwen als grote favoriet tegen seizoensrevelatie Sint-Truiden. Toch stonden de Limburgse vrouwen de hele eerste helft aan de leiding. Dankzij een slotsprintje maakte Wezet nog vlak voor de rust gelijk: 12-12.

De tweede helft kon lange tijd niet voor afscheiding zorgen, tot Sint-Truiden in de laatste 12 minuten toch een hand uitstak naar de trofee. Van 20-20 ging het naar 20-23. Maar Sint-Truiden stortte in de slotfase nog helemaal in elkaar. Wezet maakte 4 punten op een rij en veroverde zo zijn 12e beker in 20 jaar. Het heeft nu één beker meer in de kast (13) dan Initia Hasselt.