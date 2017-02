Gerlo luidt alarmklokken: "Wordt er niet gehandeld, dan zal BENE-League niet lang bestaan"

Er is natuurlijk die hoogst ongelukkige plaats op de sportkalender. Eind februari, net bij de start van het wegseizoen in wielergek Vlaanderen, in de spannende slotfase van de reguliere voetbalcompetities in 1A en 1B.

Ook bij ons, bij Sporza radio was het pompen of verzuipen, maar de ontknoping was er wel live te volgen. Ik heb even de kranten doorgenomen.

Mag ik het behoorlijk onbegrijpelijk vinden dat behalve in ‘Het Belang’ het verslag van een doordeweekse basketbalmatch als Willebroek-Bergen meer aandacht krijgt dan de finale van de BENE-League. Dan klopt er iets niet.

Ik neem het de collega’s niet kwalijk want veel staat of valt met de promotie van een evenement, en die was er dus nauwelijks.