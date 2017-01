Red Wolves nemen revanche tegen Nederlandse handballers

De Belgen maakten het verschil in de eerste helft. Bij de rust was het 17-11. Tot 4-5 in de 10e minuut namen de Nederlanders het voortouw, maar dan sloegen de Belgen een kloof. Vooral dankzij sterk werk van doelman Jef Lettens en met hun beproefde zevenmanstactiek, waarbij er in de aanval met zeven veldspelers en zonder doelman gespeeld werd.



In de tweede helft verslapten de Wolves. Ze misten scherpte voor doel en zo kon Nederland terugkomen tot op één punt: 30-29 op 1'40" van het einde. Op de counter stelde Thomas Cauwenberghs toch nog de 31-29-zege veilig.