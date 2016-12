Nederlandse handbalvrouwen stoten Noorwegen net niet van de troon

Op het Europees kampioenschap in Zweden was Nederland er nog dichter bij. Noorwegen sloeg twee keer een kloof (13-9 en 26-21), maar telkens knokten onze noorderburen zich terug in de match.

In de slotminuut stond het 30-29 voor Noorwegen. Nederland kreeg een vrije worp, maar ging te overhaast te werk en liet de bal knullig vallen.

Het is de zevende keer dat de Noorse vrouwen het EK winnen en dat op twaalf edities sinds 1994. Daarnaast was het Scandinavische land drie keer runner-up en pakte het één keer brons. Nederland stond voor het eerst in de finale.