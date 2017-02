Halve finales vrouwen Bekerhouder Femina Wezet staat al met 1 been in de finale. Thuis nam het ruim afstand van Middelkerke-Izegem: 28-16. In het andere duel trok Sint-Truiden aan het langste eind tegen Hasselt: 19-21. Morgen vinden de returns plaats. 20:11 ◀

Vanavond werden de heenwedstrijden in de Beker van België bij de dames gespeeld.

Halve finales (v) heen terug Hasselt - Sint-Truiden 19-21 5/02 Wezet - Middelkerke/Izegem 28-16 5/02 20:10 ◀

Hasselt klopt Haacht In Haacht verzekerde Hasselt zich overtuigend van een plaatsje in de halve finales. Het klopte Atomix met 24-38. Het schaart zich zo bij de laatste vier net als Bocholt en Sasja. 06:34 ◀

Sasja juicht in Houthalen Sasja heeft zich als tweede geplaatst voor de halve finales in de handbalbeker. Sasja won met 25-33 op het veld van Houthalen. Eerder had ook Bocholt zich al verzekerd van een plek bij de laatste vier. 23:20 ◀

Sasja wint met 25-33 in Houthalen en gaat naar de halve finale van de Beker van België. Proficiat jongens

Bocholt wint thriller tegen Tongeren Met Tongeren (2016) en Bocholt (2015) stonden de laatste twee winnaars van de beker tegenover elkaar in de kwartfinales. De twee teams maakten er een waar spektakel van. Na de reguliere speeltijd stond het 33-33 en ook na twee keer 5 minuten verlengen was er nog geen winnaar (38-38) en ook de derde en vierde verlenging eindigde onbeslist (42-42). In de strafworpen miste niemand, tot sterspeler Qerimi als 10e aan bod kwam. Hij miste! 22:29 ◀

Kwartfinales (m) Tongeren - Bocholt 42-42 (pen: 4-5) Houthalen - Sasja 25-33 Atomix - Hasselt 24-38 Kortrijk - Eynatten-Raeren 33-31 22:14 ◀

Tongeren wint dankzij sterk eindschot Met Tongeren, Bocholt en Hasselt zijn de laatste 9 winnaars van de Belgische handbalbeker allemaal door. Tongeren had met Wezet de lastigste klant. Bij het ingaan van de slotfase stonden de bezoekers zelfs 21-23 voor, maar daarna ging Tongeren er dankzij een sterke Qerimi op en over: 28-24. Hasselt ging winnen bij Sporting NeLo, de leider in de eerste klasse (waaraan geen teams uit de BENE-League deelnemen): 21-29. Voor Bocholt werd het een gezondheidswandeling tegen Villers: 18-45. 22:05 ◀

1/8e finales (m) Villers - Bocholt 18-45 Tongeren - Wezet 28-24 Sp.NeLo - Hasselt 21-29 Brussels - Haacht 21-36 Grace-Hollogne - Sasja 22-31 Kraainem - Eynatten-Raeren 29-31 Kortrijk - Amay 37-24 Jemeppe - Houthalen 26-29 22:05 ◀

Devisch maakt mooie goal in bekerfinale handbal Een mooie goal van Tongeren in de finale van 2016.

1/8e finales in de beker Vanavond en vrijdagavond staan in de beker van België de 1/8e finales op de kalender bij de mannen. U kunt het verloop van de beker in dit artikel op de voet volgen. Vorig seizoen waren Tongeren bij de mannen en Wezet bij de vrouwen de eindlaureaten. 11:07 ◀