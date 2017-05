Unfortunately no victory for us #sorry4ourfans But ... we'll keep on working and try to make the next step @EHFEURO Congratz Lithuania 33-28 — Belgian Handball (@Belgianhandball) 7 mei 2017 18:49 ◀

Litouwen straft Belgische overtaltactiek af De Belgische handbalploeg is ook in Litouwen tegen een nederlaag aangelopen. Na de verliespartij van woensdag in Leuven (29-33) werd het 33-28 in Vilnius. De Red Wolves begonnen de wedstrijd met een extra veldspeler in de aanval. Dat brak hen zuur op. De Litouwers straften elk balverlies genadeloos af. Na een kwartier stond het 12-3. Toen doelman Lettens onder de lat mocht blijven staan, draaide het beter. Na 38 minuten kwamen de Belgen terug tot 20-16. Uiteindelijk werd het 33-28. Litouwen komt samen met Frankrijk aan de leiding in groep 7. Een moedig België blijft laatste met 0 punten. 18:34 ◀

Stand groep 7 M W V G Ptn 1. Frankrijk 4 3 1 0 6 2. Litouwen 4 3 1 0 6 3. Noorwegen 4 2 2 0 4 4. BELGIE 4 0 4 0 0 18:34 ◀

Litouwen - België 33-28 (rust: 18-11) 18:32 ◀

Frankrijk klopt Noorwegen Frankrijk heeft gisteravond revanche genomen voor de nederlaag van afgelopen woensdag in Noorwegen (35-30). In eigen huis won de wereldkampioen met 28-24. Daniel Narcisse (PSG) kroonde zich met 8 punten tot topscorer van de interland. 17:24 ◀

We hebben gefaald op de cruciale momenten. Dit is een grote ontgoocheling en doet zelfs wat pijn. We waren er echt klaar voor. Maar Litouwen is een goeie ploeg. We hadden defensief te weinig antwoorden. Doelman Jef Lettens 22:17 ◀

In vergelijking met de match tegen Frankrijk hebben we te veel goals geslikt en er zelf te weinig gemaakt. Dit had vandaag een feest moeten zijn, maar we staan hier allemaal heel ontgoocheld. Bondscoach Yérime Sylla 22:16 ◀

België verliest tegen Litouwen: 29-33 De Red Wolves zijn in de tweede helft op een dodelijk efficiënt Litouwen gebotst, dat de rollen kon omdraaien en de achterstand na de rust omboog in een duidelijke voorsprong en overwinning. De gewaagde Belgische tactiek - waarbij de doelman bij elke aanval steevast wordt gewisseld - brak de Red Wolves in de slotfase enkele keren zuur op. 21:58 ◀

Noorwegen klopt Frankrijk Intussen is de kraker tussen Noorwegen en Frankrijk, de twee andere teams in de groep van België, afgelopen. De Noren waren de wereld- en vice-olympische kampioen de baas: 35-30. Sander Sagosen maakte maar liefst 13 goals. 21:14 ◀

18-15 bij de rust België gaat met een kleine voorsprong de rust in. Litouwen bleek lange tijd een taaie klant. Pas in de slotfase van de eerste helft konden de Red Wolves wat afstand nemen. 21:06 ◀

De Red Wolves zijn aan hun wedstrijd begonnen tegen Litouwen. Kunnen ze de 0 wegvegen? 20:32 ◀

We zijn erin geslaagd om het spel van Frankrijk te verstoren, maar nu zitten we toch met een zure nasmaak. We hebben wel bewezen dat we iets kunnen betekenen in deze kwalificatieronde en geloven nog steeds in de kwalificatie Bondscoach Yélime Sylla 17:16 ◀

Red Wolves kraken pas op 25 seconden van het einde Tegen zijn vaderland had Yérime Sylla, de bondscoach van de Red Wolves, een ingenieus tactisch plannetje uitgewerkt, waarbij in balbezit de Belgische doelman plaats ruimde voor een extra aanvaller. Met twee pivots bezorgen de Wolves Frankrijk klamme handjes. Aan de rust leidden de Belgen met 19-17 en ook na de pauze stond het kloofje van 2 à 3 punten lang op het bord. Na een Belgische tijdstraf kwam de drievoudige Europese kampioen langszij, waarna onze zuiderburen in de laatste minuut de genadestoot uitdeelden: 37-38. Een ultieme poging van de Red Wolves mocht niet baten. Na twee speeldagen blijft België zo zegeloos achter. 16:58 ◀

Red Wolves op weg naar een stunt? De Belgische supporters krijgen voorlopig veel waar voor hun geld, want aan de rust leiden de Red Wolves tegen topland Frankrijk. Via een ingenieuze aanvalstactiek (waarbij de Belgen met twee pivots spelen) ontmantelen de Wolves de Franse defensie. Het scorebord geeft 19-17 aan. 16:06 ◀

Topland Frankrijk komt op bezoek Op de tweede speeldag van deze tweede kwalificatieronde richting EK spelen de Red Wolves in Luik gastheer voor Frankrijk. Geen sinecure, wetende dat de Fransen drievoudig Europees kampioen zijn en afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Rio nog het zilver wegkaapten. 14:25 ◀

België ondergaat wet van de sterkste De Red Wolves hebben niet kunnen stunten in hun eerste EK-kwalificatiematch tegen Noorwegen, de nummer 4 van het vorige EK. In de beginfase ging het nog gelijk op, maar toen de Noren even een versnelling hoger schakelden, moesten de België passen: 20-14 bij de rust. In de tweede helft was het verschil tussen beide teams kleiner. Bij België gingen de ballen van Damian Kedziora (6 ptn) en Robyns (5) er lekker in. Uiteindelijk bleef het verschil beperkt tot 9 punten: 35-26. 20:37 ◀

We hebben verloren omdat we defensief niet op niveau waren. We maakten het hen niet te moeilijk. We hebben nog veel werk aan de winkel. Maar er waren ook positieve dingen, bijvoorbeeld dat we zo veel konden scoren tegen een topland. bondscoach Yérime Sylla 20:36 ◀

Noorwegen-België 35-26 (rust: 20-14) Schutters België: D.Kedziora 6, Robyns 5, Ooms 4, Spooren 2, T.Bolaers 2, Qerimi 2, B.Kedziora 2, Cauwenberghs 1, Danse 1, De Beule 1 20:34 ◀

Vanavond Noorwegen-België België werd ondergebracht in een groep met Frankrijk, Noorwegen en Litouwen. Vanavond om 19u wordt er tegen Noorwegen gespeeld, zondag om 15.30u speelt België gastheer voor Frankrijk. 17:17 ◀

EK-voorronde met Red Wolves De Belgische handbalmannen beginnen vanavond aan de tweede voorronde voor het EK. Blijf hier op de hoogte van de prestaties van de Red Wolves. 17:16 ◀