Klassement BENE League 1. Lions (Ned) 26 ptn 2. Tongeren 26 3. Hasselt 25 4. Bocholt 23 5. Sasja 19 6. Wezet 19 7. Hurry Up (Ned) 18 8. Aalsmeer (Ned) 14 9. Volendam (Ned) 13 10. Bevo (Ned) 10 11. Merksem 7 12. Quintus (Ned) 4 18:30 ◀

Sasja - Vise 22-24 eindstand. #sasvis — KV Sasja (@kv_sasja) 18 december 2016 18:30 ◀

Uitslagen Volendam (Ned) Hurry Up (Ned) 31-14 Quintus (Ned) Merksem 25-22 Aalsmeer (Ned) Lions (Ned) 21-27 Bevo (Ned) Hasselt 21-22 Tongeren Bocholt 31-30 Sasja Wezet 22-24 18:29 ◀

Tongeren houdt nipt stand tegen Bocholt Coleider Tongeren heeft de remonte van Bocholt een halt toegeroepen. Het won een spannende derby met 31-30. Bocholt was zes weken op een rij ongeslagen. 17:57 ◀

31-30 in de slotseconde! Tongeren neemt revanche na de verloren kwartfinale op @AchillesBocholt!!! #TonBoc — Callant Tongeren (@CallantTongeren) 18 december 2016 17:52 ◀

Voor een keer zag Nathan Bolaers niet wat er op hem af kwam. Handbal is niet voor doetjes pic.twitter.com/GuZnZiTdvy — Michel Kranzen (@MichelKranzen) December 18, 2016 17:51 ◀

De heren wonnen met 21-22 in Bevo en sluiten zo met een vier op vier 2016 af! #BevHas #weareinitia — Hubo Initia Hasselt (@initiahasselt) 18 december 2016 16:39 ◀

Eindstand #quimer #beneleague 25-22. Quintus de terechte winnaar van deze strijd onderaan. — Merksem Handbal (@merksemhandbal) 18 december 2016 16:38 ◀

speeldag 17 16:37 ◀

Uitslagen speeldag 16 Wezet-Aalsmeer 30-30 Hurry Up-Sasja 32-28 Lions-Quintus 40-23 Bocholt-Bevo 30-22 Hasselt-Volendam 29-27 Merksem-Tongeren 20-30 22:59 ◀

Zondag Tongeren-Bocholt Morgen/zondag staat de laatste speeldag voor de winterstop op het menu: dé topaffiche is Tongeren-Bocholt. De volgende speeldag is pas op 21 januari. 22:53 ◀

Top 4 wint De top vier heeft vanavond zijn wedstrijd gewonnen: Lions, Tongeren en Bocholt met overmacht, Hasselt met een kleiner verschil. Leider Lions won met 40-23 van Quintus, Tongeren met 20-30 bij Merksem en Bocholt met 30-22 tegen Bevo. Hasselt had maar 2 goals overschot tegen Volendam (29-27). Lions leidt met evenveel punten als Tongeren, maar met een match meer gewonnen. 22:50 ◀

speeldag 16 21:33 ◀

Tongeren en Bocholt winnen toppers In de BENE-League handbal is er bovenin het klassement een hergroepering na de 15e speeldag. Tongeren komt na een nipte zege tegen Lions mee aan de leiding, Bocholt klopte Hasselt en houdt die club gezelschap op de derde plaats. 22:14 ◀

Speeldag 15 Aalsmeer - Hurry-Up 27-26 Bevo - Merksem 32-19 Quintus - Wezet 32-22 Sasja - Volendam 23-22 Tongeren - Lions 24-23 Bocholt - Hasselt 29-28 22:13 ◀

Speeldag 15 22:12 ◀

Tongeren verliest van Wezet Tongeren heeft een verrassende nederlaag geleden op het veld van Wezet. Tongeren miste een aantal basisspelers en slikte in de slotseconden de beslissende tegengoal. 23:17 ◀

JMS Hurry-Up wint met 30-22 van Quintus en houdt zicht op plaatsing voor de Final 4! @Handbal_NL @BENE_League_H pic.twitter.com/Gr0M8wrc4P — JMS HURRY-UP (@hvhurryup) 3 december 2016 23:15 ◀

Sasja klopt leider Hasselt Sasja heeft tegen leider Hasselt een scheve situatie rechtgezet. Na de eerste periode leek er met een voorsprong van vier doelpunten geen vuiltje aan de lucht voor de Limburgers. Maar Sasja weigerde te plooien en stond bij de rust nog maar een doelpunt in het krijt. Na de rust kwam Sasja op voorsprong en bouwde deze stelselmatig uit, met een 29-34 eindoverwinning als resultaat. 23:13 ◀

Woohooo Hasselt - Sasja 29-34 proficiat mannen, oververdiend 😃 feesjjee #hassas — KV Sasja (@kv_sasja) 3 december 2016 23:07 ◀

Speeldag 14 23:01 ◀

In de andere wedstrijden van speeldag dertien won Aalsmeer met 26-17 van Sasja, verloor Targos Bevo met 21-27 van Wezet, speelden Tongeren en Hurry Up 27-27 gelijk en won Volendam met 23-33 op bezoek bij Quintus. Woensdag al won Hasselt een midweekwedstrijd tegen Merksem. Door de overwinning van Hasselt en de nederlaag van Lions mogen de Limburgers zich de nieuwe leider van de BENE-League noemen. 23:23 ◀

Achilles Bocholt - Lions: 38-33 Met de wedstrijd tussen het Belgische Bocholt en het Nederlandse Lions stond zaterdag met de twee nationale kampioenen een Belgisch-Nederlandse clash op het programma. In een wedstrijd met veel doelpunten stond Bocholt doorlopend aan de leiding en won het de wedstrijd uiteindelijk met 38-33. 23:21 ◀

JMS Hurry-Up speelt voor de 2e keer dit seizoen gelijk tegen Callant Tongeren. Eindstand 27-27. pic.twitter.com/Nt3Batr1an — JMS HURRY-UP (@hvhurryup) 24 november 2016 21:59 ◀

Leider Hasselt wint in Merksem Initia Hasselt heeft een tiende zege geboekt in de Belgisch-Nederlandse competitie. De leider won met 25-22 in Merksem. Tongeren speelde 27-27 gelijk tegen de Nederlanders van Hurry Up. Wezet klopte Bevo op verplaatsing met 27-21. 21:58 ◀

speeldag 13 21:53 ◀

Goeie avond voor Belgische teams De Belgische teams hebben een goeie zaak gedaan op de twaalfde speeldag van de BENE League. Enkel Merksem leed een (nipte) nederlaag. Leider OCI Lions scoorde maar een keer meer. 23:10 ◀

Uitslagen zaterdagavond Sasja - Quintus 29-25 / Volendam - Tongeren 22-25 / OCI Lions - Merksem 34-33 / Initia Hasselt - FIQAS Aalsmeer 26-19 23:09 ◀

speeldag 12 22:26 ◀

Hasselt klopt leider Lions in topper Hasselt heeft de topper tegen Lions naar zijn hand gezet. Dankzij de ruime 29-23-overwinning nadert Hasselt tot op een puntje van leider Lions uit Sittard. 22:20 ◀

Sasja - Tongeren 24-26 eindstand, jammer en Proficiat Tongeren #saston — KV Sasja (@kv_sasja) 12 november 2016 22:16 ◀

JMS Hurry-Up komt tekort tegen Achilles Bocholt en verliest met 24-30. pic.twitter.com/7bmjPnqRwY — JMS HURRY-UP (@hvhurryup) 12 november 2016 22:15 ◀

Tongeren en Hasselt doen goeie zaak Tongeren en Hasselt hebben de beste zaak gedaan op de elfde speeldag van de BENE League. Tongeren was Sasja de baas en nadert net als Hasselt tot op 1 punt van leider Lions uit Nederland. 22:14 ◀

speeldag 11 22:14 ◀

België - Nederland 5-1 De Belgische handbalteams hebben een mooie avond beleefd in de BENE League. Vijf van de zes deelnemers wonnen van hun Nederlandse tegenstrever. Enkel Wezet leed een logische nederlaag (tegen leider Lions). 22:45 ◀

Bevo - Sasja 21-25 eindstand woohooo 😊😃😎 #bevsas — KV Sasja (@kv_sasja) 29 oktober 2016 22:44 ◀

Uitslagen Lions - Wezet 28-22 / Bevo - Sasja 21-25 / Quintus - Hasselt 25-34 / Tongeren - Aalsmeer 31-29 / Bocholt - Volendam 31-24 / Merksem - Hurry Up 31-21 22:43 ◀

speeldag 10 22:43 ◀

Lions lopen uit Terwijl de Lions Hurry-Up inpakten, verloor rechtstreekse concurrent Hasselt met 26-22 bij Wezet. Een nederlaag waar Hasselt niets op kon afdingen, want het moest de hele match achtervolgen. Op het einde naderde het nog tot op 2 punten van Wezet, maar die hadden nog een eindsprint in petto. Omdat Tongeren won bij het puntenloze Quintus hebben we nu twee Belgische ploegen in de achtervolging op Lions. 23:13 ◀

Uitslagen speeldag 9 Wezet-Hasselt 26-22 / Sasja-Bocholt 33-30 / Quintus-Tongeren 25-29 / Hurry-Up-Lions 26-30 / Aalsmeer-Bevo 25-28 / Volendam-Merksem 33-21 23:12 ◀

Speeldag 9 23:09 ◀

Uitslagen achtste speeldag Bocholt - Aalsmeer 38-26 / Wezet - Hurry Up 30-22 / Lions - Volendam 31-25 / Bevo - Quintus 33-25 / Tongeren - Hasselt 27-29 / Merksem - Sasja 27-31 22:15 ◀

Olse Merksem - Sasja 27-31 eindstand, we waren en blijven de ploeg van 't stad Proficiat mannen 😃😁 #mersas — KV Sasja (@kv_sasja) 15 oktober 2016 22:06 ◀

Eindstand Merksem - Sasja 27-31 pic.twitter.com/17Rv899CtZ — Michel Kranzen (@MichelKranzen) 15 oktober 2016 22:05 ◀

Sasja wint Antwerpse derby, Hasselt scoort in Tongeren Vanavond stonden in de Belgisch-Nederlandse competitie een Antwerps en een Limburgs duel op het programma. Sasja won op het terrein van Merksem (27-31), titelverdediger Hasselt pakte de twee punten op het parket van Tongeren (27-29). 22:03 ◀

speeldag 8 22:02 ◀

Hasselt leider af na een week Hasselt heeft maar een week mogen genieten van de koppositie in de BENE-League. Ze verloren met 31-29 bij Hurry up uit Drenthe (Ned). Omdat de Lions zelf nipt wonnen bij Sasja (28-29), doen de twee teams weer haasje-over. Achter de Lions volgen drie ploegen op 1 punt: Hasselt, Hurry Up en Tongeren. Die laatste ploeg versloeg Bevo met 27-21. Andere matchen: Volendam-Wezet 30-25, Aalsmeer-Merksem 22-30 en donderdag al Quintus-Bocholt 24-29. 10:26 ◀

Speeldag 7 10:24 ◀

Hasselt nieuwe leider Initia Hasselt heeft na twee zeges de eerste plaats in de BENE-league opgeëist. Na de overwinning van gisteren in Volendam (26-28) won het ook van Bevo (31-24). Hasselt wipt over de Lions, die vanmiddag in eigen huis verloren van Aalsmeer (24-29). 17:05 ◀

Uitslagen zesde speeldag Wezet - Sasja 27-27 / Merksem - Quitus 31-23 / Hasselt - Bevo 31-24 / Lions - Aalsmeer 24-29 / Hurry-Up - Volendam 31-28 / Bocholt - Tongeren 31-34 16:59 ◀

Druk weekend De handballers hebben het druk in de BENE-league. Ze werken dit weekend twee speeldagen af in de Belgisch-Nederlandse competitie. 16:57 ◀

Zesde speeldag 16:13 ◀

Hasselt maar ook Lions moeizaam Hasselt heeft, niet zonder moeite, de twee punten meegenomen uit Volendam. Bij de rust stonden de Nederlanders nog met 14-12 voor, maar vooral dankzij Ooms en Bogaerts kon titelverdediger Hasselt toch nog winnen: 26-28. Jammer voor Hasselt was dat de ongeslagen koploper Lions net geen punten liet liggen tegen het puntenloze Quintus: 25-26. 22:27 ◀

Uitslagen 5e speeldag Sasja-Hurry-Up 25-33, Volendam-Hasselt 26-28, Tongeren-Merksem 34-26, Quintus-Lions 25-26, Bevo-Bocholt 31-31, Aalsmeer-Wezet 30-30 22:20 ◀

Vijfde speeldag 22:20 ◀

Uitslagen vierde speeldag Hasselt-Bocholt 36-24, Lions (Ned)-Tongeren 24-22, Wezet-Quintus (Ned) 30-26, Volendam (Ned)-Sasja 22-25, Hurry Up (Ned)-Aalsmeer (Ned) 30-22, Merksem-Bevo (Ned) 31-31 23:20 ◀

Hasselt in het zog van Lions. De BeNe-League wordt momenteel aangevoerd door het Nederlandse team Lions, dat Tongeren nipt versloeg. Titelverdediger Hasselt blijft op een punt na een zege in de derby tegen Bocholt. 23:18 ◀

Vierde speeldag 23:17 ◀

Uitslagen Aalsmeer-Volendam (28-21), Bevo-Lions (17-20), Sasja-Hasselt (24-29), Quintus-Hurry Up (22-29), Tongeren-Wezet (25-23), Bocholt-Merksem (39-22) 22:08 ◀

Tongeren en Hasselt wippen over Sasja Na twee zeges heeft Sasja zich op de derde speeldag gewonnen moeten geven. Hasselt kwam met 29-24 winnen in Antwerpen. Dankzij de zege wipt de titelverdediger over Sasja naar de tweede plaats van het klassement. Ook Tongeren springt na een zege tegen Wezet (25-23) over Sasja. 22:06 ◀

Derde speeldag 22:00 ◀

Eerste zege voor Tongeren Tongeren schuift op in het klassement na een eerste zege in deze BENE League. Tegen Volendam ging het de hele match gelijk op. Vlak voor tijd kwamen de Nederlanders zelfs terug tot 27-26. Maar een doelpunt van Luyten volstond voor de twee punten. 22:51 ◀

Uitslagen: Hurry Up-Tongeren: 24-24, Hasselt-Merksem: 34-25, Sasja-Aalsmeer: 28-27, Wezet-Bevo: 27-26 23:34 ◀

Winst voor Sasja, Wezet en Hasselt Drie Belgische ploegen hebben een zege geboekt op de tweede speeldag in de BENE League: Sasja, Wezet en landskampioen Hasselt. Dankzij de nipte overwinning van Sasja, de tweede zege dit seizoen, komt de ploeg alleen aan de leiding. Tongeren speelde gelijk. 23:30 ◀

Tweede speeldag 23:24 ◀

Uitslagen zaterdagavondmatchen Dit weekend zijn nog drie wedstrijden gespeeld. De uitslagen: Aalsmeer-Hasselt (27-27), Bevo-Hurry Up (31-26), Quintus-Sasja (25-28). 08:25 ◀

Welke teams doen mee? Langs Belgische kant zijn dat Hasselt, Bocholt, Tongeren, Sasja, Visé BM en Merksem. Aan Nederlandse zijde spelen Aalsmeer, Bevo, Hurry Up, Lions, Quintus en Volendam mee. De reguliere competitiefase telt 22 speeldagen. Nadien volgt een Final Four met de beste vier teams uit de competitie. Die Final Four vindt plaats op 25 en 26 februari 2017. 16:01 ◀

2 x 4 -> 2 x 6 Sinds begin 2008 werd de BENE League georganiseerd voor de beste vier Belgische en de beste vier Nederlandse teams. Om de competitie nog attractiever te maken, hebben de organisatoren ervoor gekozen dit seizoen de beste zes teams uit elk land te laten deelnemen. 16:01 ◀

Bocholt wint eerste wedstrijd Achilles Bocholt heeft dinsdag in de openingswedstrijd van de BENE League handbal met 33-31 gewonnen van HC Visé BM. De competitie wordt sinds dit seizoen met 12 clubs gespeeld, telkens de top 6 (in plaats van top 4) van België en Nederland. 15:59 ◀