To the semifinals!!! Great game by our team tonight, especially by @MarcGasol who was unstoppable!! #AlwaysTogether #Family #Eurobasket2017 pic.twitter.com/cRn5OdRPWf

Spanje heeft zich voor de tiende keer na elkaar voor de laatste vier van een EK geplaatst. Het pakte de titel in 2009, 2011 en 2015 en is dus regerend kampioen.

Spanje is eerste halvefinalist Duitsland-Spanje was de eerste kwartfinale in Istanboel. Titelhouder Spanje trok aan het langste eind: 84-72. Met dank aan Marc Gasol, die 28 punten maakte. Bij de rust stond het 34-33 voor Spanje, dat in het derde kwart het verschil maakte. Quarters Dui-Spa: 19-16, 14-18, 20-31, 19-19. In de halve finale wacht Slovenië of Letland.

20:17