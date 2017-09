Roel Moors: "Hebben het in de laatste 2 wedstrijden schitterend gedaan"

We hebben 2 keer kansen gehad op meer, dus er is wel ontgoocheling. Maar ook wel enige fierheid voor de manier waarop we ons gepresenteerd hebben.

We hebben 2 keer kansen gehad op meer, dus er is wel ontgoocheling. Maar ook wel enige fierheid voor de manier waarop we ons gepresenteerd hebben.

"We hebben 2 keer kansen gehad op meer, dus er is wel ontgoocheling. Maar ook wel enige fierheid voor de manier waarop we ons gepresenteerd hebben. Er waren toch wat vraagtekens na die eerste 2 wedstrijden, maar in de laatste 2 wedstrijden hebben we het schitterend gedaan, ondanks de moeilijke omstandigheden. Helaas was dat niet voldoende voor de overwinning."

"Het zijn kleine details die beslissen, als je de wedstrijd tegen Letland, waarin we werden weggeblazen, weglaat. Gisteren stond het 60-60 met nog 5 minuten op de klok. Dan heb je 2 fouten op een rebound die telkens 2 vrijworpen opleveren. Dat zijn zaken die duur doorwegen op het einde."

"Los daarvan mogen we niet onderschatten in welke groep we staan. Ik denk dat we veruit in de sterkste groep zijn beland. Dat heb je niet onder controle. We wisten dat het mogelijk was, maar dat het sowieso een helse opgave zou worden om ons te kwalificeren."