Van Rossom na oplawaai tegen Letland: "Zo snel mogelijk vergeten"

"Je moet deze wedstrijd zo snel mogelijk vergeten. Op naar de volgende! We hebben nog drie kansen om een tweede overwinning te pakken, dat is onze bedoeling. En wie weet pakken we na een tweede ook nog een derde zege."

"Ik denk dat onze kern groot genoeg is om het goed te doen op dit EK, maar het lukt nu eenmaal niet altijd. Dat is niks om ons over te schamen. Je speelt tegen toplanden, tegen supertalenten."

"Het is wel soms nog te veel met ups en downs bij ons. We krijgen ook al 2 matchen 90 punten binnen, dat is te veel van het goeie. We moeten een tandje bijzetten in de verdediging, zodat we het onszelf wat makkelijker maken in de aanval."

"Onze derde tegenstander Rusland is een zeer sterk geheel met 2 spelers die erboven uitsteken. De helft van hun ploeg speelt voor CSKA Moskou, top in de Euroleague. Die jongens zijn het gewend om samen te spelen, de automatismes zitten ingebakken. Makkelijk wordt het zeker niet, maar goed: we willen winnen."