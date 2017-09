Casteels: "Wij zijn niet meer die brave Belgen die gewoon willen meespelen op het EK"

Hoe dan ook zal België het niet onder de markt hebben tegen landen als Turkije, Servië en Letland. "Sommigen noemen het zelfs de groep des doods. We moeten 4e worden om de volgende ronde te halen, maar we willen er graag een on-Belgische attitude op nahouden. Waarom geen 2e of 3e plaats ambiëren?"

Het is duidelijk: de Belgian Lions willen meer. "We hebben een andere instelling dan voorheen. We zijn niet langer de brave Belgen die hun plaats kennen en voor de verre ereplaatsen gaan. We gaan geen enkele confrontatie meer uit de weg", aldus een begeesterende Casteels.