Tip van Van Kers voor Belgisch basketbal: "Veel meer individueel trainen"

Wie is de beste Belg waarmee Van Kers werkte? "Ik heb met veel Belgen gewerkt die zeer goed geworden zijn. Ik kan er niet zomaar eentje noemen. Het werk dat ik met Rik Samaey, Eric Struelens, Tomas van den Spiegel, Christophe Beghin en nog anderen deed, daar blik ik met veel genoegen op terug."

"Net als op een speler als Dirk Snijders, die uit provinciale kwam. Hij kwam in Mechelen aan en schopte het tot de nationale ploeg... Danny Herman en Jacques Stas: ineens beschikte ik over twee ongelofelijke guards. Dat zijn allemaal dingen waar ik enorm trots op ben."

"Ik ben zeer trots op wat we met Racing Mechelen gedaan hebben. We hebben Europees geschitterd. Ook de periode bij Oostende was fantastisch. Onder Rudolf Vanmoerkerke maakten we een nieuwe start met spelers als Ralph Biggs, JR Holden, Gerrit Major, Tomas Van den Spiegel, Doum Lauwers... Dat waren allemaal jonge spelers die op hoog Europees niveau gespeeld hebben."