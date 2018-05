VIDEO: Houston draait rollen om tegen Golden State

De Warriors kunnen hun reeks van 3 NBA-finales op een rij ten einde zien komen, als ze zaterdag thuis verliezen of maandag in Houston. Maar ze geloven er nog in: "We hebben genoeg talent om de 6e match te winnen. We weten wat ons te doen staat", zegt sterspeler Stephen Curry, die 22 punten maakte, maar die ook niet zo aanwezig is als in de vorige play-offs.

Coach Steve Kerr ziet het ook nog zitten: "Wat ik zag, beviel me, vooral defensief. We hadden deze match kunnen winnen, net als de vorige."

Golden State verloor 2 keer op een rij, niet toevallig nadat Andre Iguodala vorige zondag met een knieblessure uitgevallen was. Al kan een blessure ook roet in het eten gooien bij de Rockets: Chris Paul moest in de slotminuut het terrein verlaten met een hamstringletsel. Het is nog maar de vraag of hij fit raakt. Zijn 20 punten, 7 rebounds en 6 assists waren in Game 5 alvast doorslaggevend.