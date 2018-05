Geen verrassingen in WK-preselectie Belgian Cats

De Belgian Cats nemen dit jaar voor het eerst deel aan een WK. Dat danken de Belgische vrouwen aan hun derde plaats op het EK vorig jaar. De speelsters die actief waren op het EK, behoren tot de preselectie, behalve Sofie Hendrickx.

Hendrickx, op het afgelopen EK kapitein van de Belgische ploeg, zette eind maart een punt achter haar internationale carrière. Een andere opvallende afwezige is Hind Ben Abdelkader. Die speelt op dit moment voor Indiana Fever in de WNBA en was er ook op het EK niet bij.

De Cats, die momenteel met 15 speelsters trainen in Kortrijk, vertrekken op 29 mei naar China waar ze begin juni drie vriendschappelijke wedstrijden spelen tegen de Chinese vrouwen.