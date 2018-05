Houston Rockets hangen bordjes gelijk tegen Golden State: 2-2

Voor de Houston Rockets was het de eerste overwinning ooit op het veld van de Warriors in een play-off-wedstrijd. Door deze overwinning hangen de bordjes in de finale opnieuw gelijk: 2-2.

"Mijn spelers vonden een manier om de zege binnen te halen. Dat doen ze al het hele jaar en dat zullen ze blijven doen", zei Rockets-coach Mike D'Antoni trots.

Sterspeler van de Rockets, James Harden, die goed was voor 30 punten, 4 assists en 4 rebounds, prees vooral het defensieve werk van zijn team. "In het derde quarter lieten we Curry te veel vrij, waardoor die gemakkelijk driepunters kon scoren. In het vierde quarter pasten we ons aan en zetten we meer druk op hem en dat loonde. Het was een mooie teamprestatie."

D'Antoni trad zijn sterspeler hierin bij. "Mijn spelers speelden kort op de man. We wisten dat de Warriors veel beweging in hun spel zouden brengen, maar mijn spelers lazen hun spel goed. Ze speelden het spel zo hard als ze konden."

Warriors-coach Steve Kerr toonde zich na afloop groots in zijn verlies. "Ik vond dat we in het laatste quarter wat verslapten. Al werden we ook gewoon weggespeeld door de tegenstander. Ze hebben verdiend gewonnen."