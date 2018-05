Primeur: Jean Salumu (Oostende) als eerste Belg tot MVP verkozen

Hij wordt beloond voor zijn uitstekende seizoen bij leider Oostende. Ook de prijs van Speler van het Jaar, voorbehouden voor de Belgen in onze basketbalcompetitie, komt in zijn prijzenkast te staan.

Salumu: "Het doet plezier om als eerste Belg tot MVP te worden verkozen. Dat is toch speciaal. De Belgische basketbalspelers worden steeds beter en maken hun opmars in onze competitie."

"Of ik volgend jaar nu in België of in het buitenland speel: mijn doel is om elk jaar beter te worden. Ik steek niet weg dat ik graag een buitenlandse ervaring opdoe. Misschien kan dat volgend seizoen."

Oostende-coach Dario Gjergja maakte het Oostendse feestje compleet. Hij werd verkozen tot Coach van het Jaar.