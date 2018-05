VIDEO: James effent pad met 44 punten: naar een 8e finale op een rij?

Het record dat hij wél al binnen heeft, is dat van meeste gemaakte veldgoals in de play-offs. Toen hij zijn 19e en 20e punt maakte met een jumpshot in het 2e quarter, ging James de legendarische Kareem Abdul-Jabbar voorbij. Die had 2.356 veldgoals gemaakt in de nacompetitie, een record dat stond sinds zijn pensioen in 1989. Michael Jordan is 3e op de lijst aller tijden met 2.188.

"Telkens als mijn naam valt met die van de groten, voel ik me heel nederig", reageerde James bescheiden. In de 14 play-offmatchen die hij dit seizoen al speelde zit hij aan een gemiddelde van 32.9 punten.

Woensdag is de volgende wedstrijd, in Boston, waar de thuisploeg op een onoverwinnelijke 9-0 staat in deze play-offs. James wil daar iets aan doen: "De sfeer zal geweldig zijn in die vijandige omgeving. Als je geen groen bloed hebt, houden ze niet van jou. We zullen er alleen staan en een bunkermentaliteit nodig hebben."