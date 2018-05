Wat LeBron James ook probeert, de Celtics zijn te sterk

In de eerste wedstrijd had LeBron James zijn dagje niet. Met 15 punten presteerde de superster ver onder zijn niveau. Vannacht stond hij op in Boston met een triple-double (42 punten, 12 assists en 10 rebounds).

Het volstond niet om Boston te verschalken. De Celtics wonnen met 107-94. Dat hebben ze vooral te danken aan een ijzersterk slotoffensief. Pas in het derde kwart kwamen ze erop en erover. Bij de rust leidde Cleveland nog met 48-55.

Zaterdag kunnen de Cavaliers revanche nemen in eigen huis. Wie het eerst 4 keer wint, stoot door naar de grote NBA-finale.