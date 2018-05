Coach van het Jaar in de NBA krijgt de bons

Dwane Casey stond al sinds juni 2011 aan het roer bij Toronto. Onder leiding van Casey groeiden de Raptors uit tot een van de sterkere teams in de Eastern Conference.

Dit seizoen sloot Toronto de reguliere competitie af als nummer 1 in het Oosten, maar de Raptors konden dat thuisvoordeel niet uitbuiten in de play-offs. In de tweede ronde werd de ploeg door Cleveland (lees: een LeBron James in bloedvorm) genadeloos uit de nacompetitie geknikkerd met een kurkdroge 4-0.

Enkele dagen na de uitschakeling krijgt Casey, door zijn collega-coaches verkozen tot Coach van het Jaar, de rekening gepresenteerd. "Het was een heel moeilijke beslissing, maar we vinden dat dit de juiste keuze is. We zijn Dwane erkentelijk voor al zijn harde werk en wensen hem veel succes in de toekomst", laat Toronto weten.