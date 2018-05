Belgian Lion Tumba pakt brons in de Champions League

Kevin Tumba in actie met de Belgian Lions. Kevin Tumba in actie met de Belgian Lions.

De Belgische basketbalinternational Kevin Tumba is met zijn Spaanse club op het podium geëindigd in de Champions League. Murcia klopte in de kleine finale het Duitse team Ludwigsburg met 85-74. Kevin Tumba was bij de Spanjaarden goed voor 5 punten en 8 rebounds in 24 minuten.