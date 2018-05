Pro League basketbal voert homegrown-regel toch niet in

Aan het einde van vorig seizoen besliste de Pro League dat er vanaf het seizoen 2018-2019 altijd minstens één Belg op het parket zou moeten staan per club. Die maatregel zou het aantal Belgen in de eerste klasse ten goede moeten komen.

Maar de Pro League heeft nu beslist om die regel toch niet in te voeren, net omdat het aantal "homegrown players" de voorbije jaren al exponentieel gestegen is.

"De cijfers leren ons dat de aanpassingen aan de regel die we in het verleden gemaakt hebben momenteel renderen zoals we willen", zegt Pro League-voorzitter Arthur Goethals. "Daarenboven stellen we vast dat het in de realiteit zeer zelden voorkomt dat er bij een club niet één homegrown player op het veld staat."

"Het uiteindelijke doel blijft om het aandeel en de kwaliteit van de homegrown players in de competitie te verhogen. Het verleggen van de focus naar kwaliteit in plaats van kwantiteit lijkt ons momenteel meer aan de orde. We wensen op korte termijn dan ook te bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om de clubs aan te zetten structureel te blijven investeren in de opleiding van spelers, zoals onder meer het introduceren van een systeem van opleidingsvergoedingen."