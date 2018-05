VIDEO: LeBron James beslist het alweer met een buzzer beater

De Toronto Raptors, nochtans het eerste reekshoofd in de Eastern Conference, kijken na 3 wedstrijden tegen Cleveland tegen een droge 3-0-achterstand aan. Nadat LeBron James zijn team al naar de zege geleid had in de eerste twee matchen in Toronto gingen de Raptors nu ook in Cleveland voor de bijl.

James was met 38 punten, 6 rebounds, 7 assists en 3 steals weer niet af te stoppen. "King James" besliste bovendien de wedstrijd door in de slotseconde de bal via het bord binnen te mikken.

De Cavs moeten nu nog één duel winnen om zich te plaatsen voor de finale in het Oosten. De volgende match tegen de Raptors is maandagnacht in Cleveland.