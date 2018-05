Meesseman neemt rust na topseizoen: "Mijn favoriete vakantiebestemming? Ieper!"

Een titelfeestje was er niet, want iedereen wou na een lang seizoen meteen naar huis

"Niemand had verwacht dat we zo'n succesvol seizoen zouden draaien", zegt Meesseman. "We hadden het moeilijk dit jaar. De coach werd gewisseld en er werden een paar nieuwe speelsters aangetrokken. Maar net op tijd vonden we de juiste chemie."

"Een titelfeestje was er niet, want iedereen wou na een lang seizoen meteen naar huis." Ook Meesseman is inmiddels weer in ons land, waar ze even een rustpauze inlast. Het WNBA-seizoen laat ze dit jaar aan zich voorbijgaan.

"Mijn agenda is leeg. Daar wil ik van genieten. En voor de rest kan ik nu op vakantie naar waar ik zelf wil en niet waar het basketbal mij brengt. Maar mijn favoriete vakantiebestemming blijft toch Ieper."