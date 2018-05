VIDEO: Curry scoort meteen driepunter na weken inactiviteit

De Golden State Warriors speelden hun tweede wedstrijd in de halve finales van de Western Conference in de NBA. Na 7 minuten was het tijd voor de comeback van Stephen Curry. Hij viel in na bijna 6 weken inactiviteit.

Zijn eerste bal tegen New Orleans was meteen raak. Curry gooide als vanouds een driepunter binnen. En het zou zijn laatste niet zijn. In totaal maakte hij 5 driepunters.

Golden State won met 121-116 en leidt met 2-0 in de halve finales. Curry stapte van het terrein met 28 punten, enkel Kevin Durant deed beter bij de Warriors. Hij scoorde er 29.