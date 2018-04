LeBron James (45 punten) loodst Cleveland naar volgende ronde

Bij de rust leidde Cleveland comfortabel met 11 punten verschil, maar op het einde van het derde kwart hadden de Pacers de Cavs in hun vizier (76-74). LeBron James had toen even de coulissen opgezocht, omdat hij krampen voelde in z'n been.

"Het was de natuur", sprak de 33-jarige sterspeler, die in het vierde kwart zijn rentree op het parket maakte. James besloot de wedstrijd met 45 punten, 9 rebounds en 7 assists.

In de halve finales van de Eastern Conference wachten de Toronto Raptors. James: "Daar wil ik nog niet aan denken. Het enige wat ik wil, is naar huis gaan. Ik ben moe."

Na de wedstrijd ging James tegenspeler Victor Oladipo feliciteren met zijn prestatie (kijk hieronder naar de video). Oladipo was goed voor 30 punten, 12 rebounds en 6 assists bij de Pacers.