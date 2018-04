VIDEO: LeBron James duwt tegenstander tegen parket

Na een glansprestatie in de vijfde wedstrijd had LeBron James het heel wat moeilijker op verplaatsing bij de Pacers. Lance Stephenson zat hem de hele wedstrijd op de huid.

Toen zijn team op het einde van het derde kwart 23 punten in het krijt stond, vond James het welletjes. Stephenson kreeg een duwtje en de Pacer ging gewillig tegen het parket.

Voor James was de wedstrijd afgelopen. In het vierde kwart bleef de sterspeler op de bank. Cleveland verloor met zware cijfers (121-87) en moet zondag vol aan de bak in de zevende en beslissende wedstrijd.

Uitblinker van de zesde wedstrijd tussen Indiana en Cleveland was Victor Oladipo. De Pacer maakte 28 punten, plukte 13 rebounds en deelde 10 assists uit. James moest tevreden zijn met 22 punten.