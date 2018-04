Castors Braine is voor vijfde jaar op een rij kampioen

Castors Braine domineert het Belgische basketbal bij de vrouwen, al viel er vorige maand toch een verrassing te noteren bij de Final Four van de beker. Castors Braine werd door latere bekerwinnaar Namen in de halve finales gewipt.

Maar in de competitie stond er zoals verwacht geen maat op de vrouwen van Castors Braine. In de tweede finalewedstrijd (best of three) versloeg de kampioen Sint-Katelijne-Waver met 70-49. De eerste wedstrijd was op 42-65 geëindigd.

Het is overigens de eerste keer dat Castors de titel in eigen huis kan vieren. De vorige triomfen gebeurden op verplaatsing. In de prijzenkast staan nu 5 landstitels en 3 bekers. In de competitie staan er 134 overwinningen op een rij op de teller. De laatste nederlaag dateert al van 17 november 2013.